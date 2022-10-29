«Терор та шантаж мають програти»: Зеленський про вихід РФ із зернової угоди

У Кремлі не мають права вирішувати, чи продовжуватимуть свою роботу «зернові коридори» з експорту аграрної продукції, наголосив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 29 жовтня.

За словами глави держави, заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною – це не сьогоднішнє рішення, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

«З вересня і до сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом. Це продовольство для більш ніж семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже більше трьох тижнів», – зазначив Зеленський.

За інформацією президента, через загострення продовольчої кризи можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, тощо.

«Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті чи в Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, у тому числі і на рівні «Великої двадцятки». Україна була і може бути й надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор та шантаж мають програти. Людство має перемогти», – додав Зеленський.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував наміри Росії відмовитися від зернової угоди. Він вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.