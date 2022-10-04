AP: Росія могла викрасти українського зерна на пів мільярда доларів

Росія могла викрасти українського зерна на суму щонайменше 530 мільйонів доларів, а ці кошти пішли на підтримку «воєнної машини президента Росії Володимира Путіна». Про це йдеться у новому розслідуванні агентства Associated Press і телеканалу PBS.

Журналісти використали супутникові знімки і дані радіопередавачів, щоб відстежити три десятки суден, які здійснили понад 50 рейсів із зерном із окупованих Росією районів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Репортери переглядали транспортні декларації, шукали повідомлення у соцмережах, розмовляли з фермерами, вантажовідправниками і чиновниками, щоб розкрити подробиці ймовірної операції з контрабанди українського продовольства.

Експерти, опитані авторами розслідування, вважають, що незаконне вивезення зерна в таких масштабах може бути кваліфіковане як воєнний злочин, оскільки мародерство є кримінальним, діянням відповідно до міжнародного права.

Розслідувачі наводять як приклад суховантажне судно Laodicea, яке, ймовірно, перевозило влітку продовольство з окупованого російськими військами Мелітополя. Суховантаж пришвартувався в порту Лівану. Київ заявив, що на борту – крадене українське зерно і закликав Бейрут конфіскувати судно. Ліван став на бік Кремля і заявив, що 10 тисяч тонн ячмінного і пшеничного борошна не були викрадені, і дозволив розвантаження, йдеться у публікації.

Іншою компанією, яка, ймовірно, займається контрабандою зерна, є Об’єднана суднобудівна корпорація. Вона через свою дочірню компанію Crane Marine Contractor купила три вантажні судна лише за кілька тижнів до повномасштабного російського нападу на Україну. Судна здійснили не менше ніж 17 рейсів між Кримом і портами Туреччини та Сирії, йдеться у матеріалі на сайті Associated Press.

Крім того, журналісти звертають увагу на відео, розміщене у соцмережах на початку липня. На кадрах видно потяг, що підходить до мелітопольського елеватора, та вагони з назвою російської компанії «Агро-Фрегат».

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив Associated Press, що росіяни перевозять велику кількість зерна з регіону потягами та вантажівками до портів Росії й окупованого Криму. Відеоролики, розміщені в соцмережах останніми місяцями, показують безперервний потік вантажівок-зерновозів, що рухаються на південь через окуповані райони України. На частині машин видно букву Z – неофіційний символ підтримки Росії у війні.

Кремль усі звинувачення у крадіжці українського зерна категорично відкидає.