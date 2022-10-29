За час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів – Мінінфраструктури

Ініціатива з вивезення зерна Чорноморським коридором несе виключно гуманітарний коридор, заявили в Міністерстві інфраструктури. Таким чином відомство прокоментувало заяву Росії про припинення участі в зерновій угоді.

«Реалізація «Ініціативи» несе виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання «Ініціативи»), 23 вересня – на порт «Одеса», а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру», – наголошують у відомстві.

Мінінфраструктури наводить дані, за якими з 1 серпня, коли з порту в Одесі вийшло перше судно, Україна експортувала «понад 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії».

При цьому 190 тисяч тонн пшениці були відправлені до країн, які перебувають на межі голоду, в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми ООН.

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«Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – додає міністерство.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.