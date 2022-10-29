В ООН відреагували на вихід Росії із «зернової угоди»

В Організації Об’єднаних Націй відреагували на вихід Росії із зернової угоди та закликали утриматися від таких дій, повідомив Суспільному заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак.

За його словами, в організації вже бачили російську заяву про вихід із зернової угоди. Зараз щодо цього тривають переговори із владою Росії.

«Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», – наголосив Хак.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував наміри Росії відмовитися від зернової угоди. Він вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.