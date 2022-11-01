Данілов назвав «головного ідеолога і лобіста» знищення енергетичної інфраструктури України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко є «головним ідеологом і лобістом» знищення енергетичної інфраструктури України.

«По роботі в «Росатомі» (Кирієнко – ред.) добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти. Ми вистоїмо, як би не було важко, а от вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав», – наголосив Данілов.

Сам Кирієнко цієї заяви на свою адресу наразі не коментував.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

На тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури в Уряді попередили українців про те, що «ця зима буде важкою». Водночас 24 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в українських газосховищах достатньо газу для того, щоб пройти цей опалювальний сезон.