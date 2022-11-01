Київ готовий за потреби розгорнути тисячу пунктів обігріву взимку – Кличко

Влада української столиці готова в разі виникнення надзвичайних ситуацій розгорнути тисячу пунктів обігріву. Про це 1 листопада повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більш як тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу», – наголосив Кличко.

Раніше міський голова закликав жителів столиці ощадливо ставитися до використання води, оскільки для її постачання теж використовується електроенергія.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

1 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду.