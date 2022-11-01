Кличко: про планові відключення води в Києві не йдеться, але воду треба економити

Про планові відключення водопостачання у Києві не йдеться, але воду економити треба. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 1 листопада заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Я можу чітко сказати, що про планові відключення водопостачання ніколи не йшлося, і я сподіваюсь, що не йтиметься. Відключення водопостачання були повʼязані виключно з проблемами електромереж: насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні в той момент, коли не було електроенергії», – зазначив він.

Водночас, за словами мера Києва, мешканцям столиці краще бути економними у використанні води.

«Воду економити потрібно, тому що для постачання води задіяні багато насосів, багато енергетичної системи», – пояснив він.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

1 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що російські атаки проти української цивільної інфраструктури треба розцінювати як складову геноциду.