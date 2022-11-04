Байден заявив про швидке «звільнення» Ірану

Президент США Джо Байден заявив, що Іран незабаром буде «вільним». Виступаючи на передвиборчому мітингу в Каліфорнії, Байден, промову якого було присвячено головним чином проблемам медичного обслуговування ветеранів збройних сил, заявив: «Не турбуйтеся, ми звільнимо Іран». Він одразу додав: «Дуже скоро вони самі себе звільнять».

Після цього до теми Ірану Байден у своїй промові не повертався. Білий дім не пояснив, що мав на увазі президент.

В Ірані вже понад місяць відбуваються масові протести проти владного режиму. Приводом для них стала загибель 22-річної активістки Махси Аміні – учасники протестів стверджують, що її було вбито поліцією моралі. Під час розгону протестів було вбито десятки демонстрантів.

Сполучені Штати виступили із засудженням дій іранської влади. Вони також зупинили переговори з Тегераном про відновлення так званої ядерної угоди та запровадили санкції через імовірне постачання до Росії іранських ударних безпілотників, які використовуються російськими військами на війні в Україні.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі 4 листопада, виступаючи з нагоди 43-х роковин захоплення американського посольства в Тегерані під час ісламської революції, звернувся до Байдена, сказавши, що Іран був «звільнений 43 роки тому». Іранська влада організувала мітинги своїх прихильників по всій країні, на них лунають традиційні антиамериканські та антиізраїльські гасла.

У березні 2022 року, виступаючи у Варшаві, Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «не повинен залишатися при владі». Таку заяву він зробив у звʼязку з агресією Росії проти України та ймовірними воєнними злочинами, скоєними там. Згодом Байден пояснив, що США не домагаються зміни режиму в Росії, а сенс його слів був у моральному засудженні дій Путіна. Офіційно адміністрація Байдена не ставить собі за мету зміну режиму в будь-якій країні.