Саудівська Аравія попередила США, що Іран готує напади на неї і на Ірак – WSJ

Ер-Ріяд поділився з Вашингтоном даними розвідки про «неминучу атаку» з боку Ірану по цілях на території Саудівської Аравії, що призвело до підвищення боєздатності американських та інших збройних сил на Близькому Сході. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела у королівстві та Сполучених Штатах.

Міністерство розвідки та розвідувальна організація «Корпусу вартових ісламської революції» звинувачують розвідслужби США, Великобританії, Ізраїлю та Саудівської Аравії у плануванні та реалізації протестів, пов’язаних із загибеллю активістки Махси Аміні після її затримання поліцією моралі через неправильне носіння хіджабу.

За заявою офіційних осіб Саудівської Аравії, Іран планує здійснити атаки на королівство, а також на Ербіль в Іракському Курдистані, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів.

США, Саудівська Аравія та низка країн регіону підвищили рівень боєздатності своїх збройних сил, пише The Wall Street Journal.

Минулого місяця командувач «Корпусом вартових ісламської революції» Хоссейн Саламі публічно попередив Саудівську Аравію, щоб вона обмежила висвітлення у пресі протестів в Ірані.

В Ірані півтора місяці тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Учасники акцій звинувачують поліцію у її вбивстві. Під час розгону демонстрацій, у тому числі з використанням вогнепальної зброї, було вбито понад 200 людей, більш ніж тисяча – заарештовані.