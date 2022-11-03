Не лише Україна. В яких ще війнах і конфліктах задіяний Іран?

Україна, відбиваючи російські повітряні удари іранськими дронами-камікадзе Шахед-136 (в російській версії «Герань-2»), готується протистояти й іранським ракетам, які вже незабаром можуть з’явитись в арсеналі Росії. Йдеться про ракети Фатех-110 та Зольфагар (радіус дії 300 та 700 км відповідно), а також й інші типи меншого радіусу ураження. За даними української влади, Іран поставив Росії 1750-2400 дронів-камікадзе, які бомбардують нині українські міста та енергетичну інфраструктуру – хоча ЗСУ й успішно збивають більшість із них. Якщо Іран поставить Росії ще більше безпілотників, і можливо навіть ракети – це означатиме новий виток залучення Тегерану до війни Росії проти Україні. Але де ще діє Іран? До яких війн і конфліктів ще дотичний іранський теократичний режим, його зброя, і його військові? Саудівська Аравія Саудівська Аравія, за даними американської преси, днями попередила США про те, що Іран готується «найближчим часом» здійснити напад на неї та Ірак – так він прагне відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць. «Якщо подивитись на риторику Ірану щодо Саудівської Аравії останнім часом, то там звучать прямі погрози, зокрема Саудівська Аравія звинувачується у втручанні у внутрішні справи на тлі цих протестів, що, мовляв, на території Саудівської Аравії діють чимало опозиційних ЗМІ мовою фарсі, і що Саудівська Аравія так само фінансує такі ж самі ЗМІ. Іран звинувачує Саудівську Аравію у втручанні і відповідно погрожує нанесенням удару», – каже Радіо Свобода Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.

Переважно сунітська Саудівська Аравія є давнім суперником шиїтського Ірану на Близькому Сході, але різновиди ісламу – це одна з причин конфлікту. Дві країни також є виробниками-конкурентам і в нафті, а також Іран звинувачуєте Саудівську Аравії в утисках прав шиїтської меншини.

Ємен В Ємені Іран підтримує повстанців народності хуті. Хуті становлять 35 відсотків населення Ємену, і так само як іранці сповідують шиїтську версію ісламу. За даними ЗМІ, Іран постачає повстанцям-хуситам озброєння – зокрема ракети і дрони-камікадзе, також в Ємені з хуситами працюють іранські військові інструктори. Хусити захопили єменську столицю Санну в 2014 році і контролюють північну частину Ємену з 2016 року.

Оскільки Саудівська Аравія очолює міжнародну коаліцію на підтримку сунітського уряду Ємену, – то повстанці-хусити обстрілюють і саудівську територію. Зокрема вони намагаються вразити іранськими ракетами та дронами-камікадзе нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, – зокрема ту, яка належить саудівській компанії Aramco – найбільшій нафтовій компанії світу.

Сирія Іран та сирійський режим президента Башара аль-Асада є стратегічними партнерами. Тегеран допомагає офіційному Дамаску і фінансово, і військово. В Сирії перебувають й іранські військові. Наразі невідомо скільки саме, але за різними оцінками – від кількох сотень до навіть кількох десятків тисяч! Точно говорять про понад дві тисячі бійців Корпусу вартових ісламської революції з Ірану. Іран також надав уряду Асада допомогу на десятки мільярдів доларів. Активну присутність Ірану в Сирії вважає за небезпеку для себе сусідній Ізраїль і подекуди армія Ізраїлю наносить уряди по іранських об’єктах у Сирії. Іранське керівництво, як ніби жартома, називає Сирію 35-тою провінцією Ірану.

Іранці активно підтримують режим Башара аль-Асада, який представляє алевітську меншість, яка релігійно пов’язана з іранським шиїтським ісламом. Іран також розглядає Сирію як буферну зону проти Саудівської Аравії та Ізраїлю. Однією з причин іранських поставок дронів для Росії для її війни проти України є потреба Тегерану мати Росію у Сирії в якості партнера, де з 2015 року присутні російські війська. Ліван У Лівані Іран підтримує Хезболлу, яка є воєнізованим угрупованням ліванських шиїтів. Багато хто дорікає членам Хезболли, що вони більше лояльні до Ірану, аніж до власної ліванської держави. Хезболла, яку очолює Саєд Гассан Насралла, важлива для Ірану тим, що вважає Ізраїль за лютого ворога і час від часу обстрілює ізраїльську територію. По-друге, бойовики Хезболли присутні в Сирії, і теж підтримують сирійський режим Асада у у громадянській війні проти незгодних.

Іран також активно підтримує в регіоні палестинський Хамас, який контролює смугу Газа. Бахрейн Іран також надає підтримку шиїтській більшості в острівному Бахрейні у Перській затоці. В тій невеликій країні при владі сунітська монархія, лояльна до давнього суперника Ірану – Саудівської Аравії. Але шиїти, яких підтримує Іран, становлять 62 відсотки населення Бахрейну, а суніти – 38 відсотків. Раніше Бахрейном вже прокочувалися хвилі протестів місцевих шиїтів, які вимагали більше прав, але ці протести пригнічувала сунітська влада острівної держави.

Ірак В сусідньому Іраку Іран на боці уряду, в якому домінують шиїти. Іракські шиїти були в позиції до авторитарного режиму Саддама Хусейна, але інтервенція західних союзників в 2003 році поклала край сунітському правлінню і шиїтська більшість тепер домінує. Шиїти становлять до 70 відсотків населення Іраку. Іран зараз є найбільшим торгівельним партнером для Іраку. Іран також має війська на території Іраку – зокрема з Корпусу вартових ісламської революції та бригад Аль-Кудс.

Саме ліквідація США іранського генерала Касема Сулеймані з групи «Аль-Кудс» в січні 2020 року в Іраку призвела до обстрілів американських об’єктів в Іраку. Побоюючись відплати, Іран збив український пасажирській літак в Тегерані, який, як стверджували іранці, їхні сили ППО переплутали на радарах з ракетою.