Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів РФ

Швейцарія приєдналася до санкції Європейського союзу проти Ірану через постачанням дронів Росії, повідомила пресслужба уряду країни.

Як йдеться в повідомленні, влада однак вирішила не долучатися до санкцій ЄС проти Ірану через нинішні протести в цій країні.

«Рішення було ухвалене з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії», – йдеться в повідомленні.

Водночас уряд вказує, що «Швейцарія вкотре засуджує застосування сили іранськими силами безпеки у зв’язку з нинішніми протестами та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях».

У жовтні ЄС та Британія запровадила санкції через постачання дронів-камікадзе до Росії, які та використовує у війні проти України.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Але Україна і Захід заявляють про докази застосування іранських дронів російською армією на території України. Останніми днями з’явилися повідомлення про ще більше дронів і ракет, які Тегеран може передати Москві. Міністерство закордонних справ України попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі такого озброєння.