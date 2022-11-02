Збили 12 з 13 дронів-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку військ РФ із східного напрямку

У ніч на 2 листопада російські війська атакували Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави», – йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах ЗСУ уточнюють, що шість БпЛА збили українські військові повітряного командування «Схід», ще шість збили у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

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Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Тегеран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів інфраструктури в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.