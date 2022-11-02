На Дніпропетровщині «нічний гуркіт в небі» влада пояснила роботою ППО

На Дніпропетровщині «нічний гуркіт в небі» було чути через роботу сил ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нічний гуркіт у небі – то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136», – написав він у телеграмі.



Водночас голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що вчора пізно ввечері з РСЗВ російські війська вдарили по Нікополю, а вранці завдали удару по Червоногригорівській громаді.



«На ранок росіяни вгатили й по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Нині наслідки обстрілу з'ясовуються», – додав Лукашук.

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Попередньої ночі українські військові збили три дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Раніше Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини. Тегеран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Дрони-камікадзе, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів інфраструктури в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.