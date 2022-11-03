Київ закликає Пекін відреагувати на обстріл орендованого китайською компанією терміналу в Миколаєві – МЗС

Українське зовнішньополітичне відомство закликає владу Китаю відреагувати на обстріл у Миколаєві, внаслідок якого був пошкоджений орендований китайською корпорацією термінал у морському порту. Згідно з наведеними даними, знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів США.

«Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів», – ідеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка 3 листопада.

«Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки. Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств», – наголошують у Міністерстві закордонних справ України.

Обстріл, про який ідеться в коментарі, відбувся в ніч із 16 на 17 жовтня. Тоді унаслідок атаки двох безпілотників російські війська пошкодили два резервуари в Миколаєві. На місці події розпочалася пожежа, служби ДСНС змогли оперативно ліквідувати загоряння. Проте з пробоїн у міську стічну каналізацію витікала олія.