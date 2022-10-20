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«Псують газони». Кім про наслідки ранкової російської атаки на Миколаїв

Наслідки російського обстрілу Миколаєва, вересень 2022 року

Голова ОВА Віталій Кім повідомив про «прильоти» російських ракет у Миколаєві.

«Прильоти» с-300 по місту. Без жертв та руйнувань. Тільки газони псують», – написав він у телеграмі.

Це сталося вранці після оголошення повітряної тривоги.

Вночі російські війська вкотре атакували Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе Shahed-136. За даними місцевої влади, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста, а ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Постраждалих немає.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів. В ніч на 18 жовтня внаслідок російського обстрілу Миколаєва зруйнований двоповерховий житловий будинок в Центральному районі міста, загинула людина.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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