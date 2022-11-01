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Армія РФ вночі з С-300 атакувала Миколаїв, загинула людина – ОВА

Миколаїв після чергового російського обстрілу з С-300, вересень 2022 року

Російські війська вночі ракетами С-300 атакували Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Опівночі, 1 листопада, о 00:00 по Миколаєву нанесено ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п'ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула», – написав він у телеграмі.

Віталій Кім додав, що у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими закрили вікна після попереднього обстрілу.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі оприлюднив фото наслідків цього обстрілу.

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Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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