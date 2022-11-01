Армія РФ вночі з С-300 атакувала Миколаїв, загинула людина – ОВА

Російські війська вночі ракетами С-300 атакували Миколаїв, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Опівночі, 1 листопада, о 00:00 по Миколаєву нанесено ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п'ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула», – написав він у телеграмі.



Віталій Кім додав, що у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими закрили вікна після попереднього обстрілу.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі оприлюднив фото наслідків цього обстрілу.

Читайте також: «Руйнація режиму Путіна». Коли Росія припинить ракетний терор України?

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.