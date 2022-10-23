Обстріл Миколаєва: одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку – Сєнкевич

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв, одна з ракет С-300 влучила в багатоповерхівку, є поранений, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

«Уночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п'ятому поверсі», – написав Сєнкевич у телеграмі.

За його словами, також пошкодження зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, знищено балкони.

Сєнкевич додав, що жертв цієї російської атаки немає, але один чоловік зазнав легких поранень від уламків скла – йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Раніше цього тижня у результаті російського нічного обстрілу Миколаєва було зруйновано двоповерховий житловий будинок в Центральному районі міста, з-під завалів рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка.

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Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.