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Російські війська випустили по Миколаєву ракети С-300, одна людина поранена – Кім

Наслідки обстрілів Миколаєва, вересень 2022 року

Російська армія обстріляла Миколаїв вночі проти 28 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 28 жовтня, близько 01:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення», – заявив він.

Крім того, напередодні російські війська також обстріляли Очаківську та Інгульську громади, ніхто не постраждав.

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«Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється», – додав голова області.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Без світла: вимушений захід енергетиків через російські обстріли (фоторепортаж)
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Без світла: вимушений захід енергетиків через російські обстріли (фоторепортаж)

Українські енергетики заявили, що у них немає іншого виходу, окрім як 20 жовтня запровадити аварійні та планові відключення електроенергії, оскільки Росія посилює напади на критичну інфраструктуру в Україні.

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