Спроби Росії анексувати території України «не дуже підштовхують до переговорів» – Салліван

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав до Києва з неанонсованим візитом і виступив на спільному брифінгу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Відповідаючи на питання щодо перспективи мирних переговорів із Росією, Салліван вказав на основний принцип адміністрації Джо Байдена: «ніщо не обговорюється про Україну без України».

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«Якщо ви подивитеся на ті заяви, які були зроблені різними російськими посадовцями, вони починаються з того, що Росія залишає за собою всі території, які вона анексувала. Як на мене, це неприйнятно, це неприйнятно також відповідно до статуту ООН, який не дозволяє захоплювати території силоміць», – сказав він.

Радник президента США додав, що Росія, яка почала війну, «може її швидко зупинити, просто припинивши свої атаки й окупацію», висловивши думку, що саме це вона і має зробити.

Посадовець також вказав на заяву країн «Групи семи», які закликають до справедливого миру в Україні.

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«Для мене основне питання стосовно цих переговорів полягає в тому, як виглядає справедливий мир і як його можна досягти. Якщо ви подивитеся на російські закиди, російські дії, зокрема щодо анексії (українських – ред.) територій, то це не дуже підштовхує до переговорів. Тож, із нашої точки зору, розмова полягає в тому, що нам зі світовою спільнотою треба підтримати Україну та визначитися з умовами справедливого і тривалого миру в Україні з урахуванням Статуту ООН і міжнародного права», – додав Салліван.

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку, наприкінці вересня. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.