«Заснована на дезінформації». В ООН відхилили російську резолюцію про біолабораторії в Україні

Рада Безпеки ООН у середу, 2 листопада, переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та Сполучені Штати здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї – повідомляє видання The Washington Post.

Під час голосування за резолюцію Росія отримала підтримку лише від Китаю, при цьому США, Великобританія та Франція проголосували «проти», а 10 інших країн Ради утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала мінімум дев’яти голосів «за», необхідних для ухвалення.



Заступник посла Росії Дмитро Полянський заявив після голосування, що його уряд «дуже розчарований» тим, що Рада не відповіла позитивно на його прохання створити комісію. Він заявив, що «західні країни всіляко демонстрували, що на них закон не поширюється» і вони «готові розтоптати будь-яку норму, порушити будь-яке правило», звинувативши їх у «колоніальному менталітеті».



Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що пропонована резолюція «заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу».

Перед голосуванням Полянський назвав резолюцію «важливою віхою», яка покаже, чи готова Рада Безпеки діяти відповідно до міжнародного права, надаючи державам-учасникам Конвенції про біологічну зброю право вимагати розслідування в Раді Безпеки.



«Це віха для російського обману та брехні. І світ це бачить», – відповідповіла на це Томас-Грінфілд.



Албанія, яка утрималася під час голосування за резолюцію, заявила, що шкодує про постійне використання РФ Ради безпеки ООН для дезінформації.

«Ми шкодуємо про постійне неправильне використання Росією UNSC для дезінформації. Натомість Росія повинна зупинити війну та поважати суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться у повідомленні представництва Албанії в ООН в твіттері.



Минулого тижня Росія розповсюдила членам Ради безпеки ООН проект резолюції та 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в біологічних лабораторіях в Україні за підтримки Міністерства оборони США відбувається військова біологічна діяльність.

Цей орган ООН фактично паралізований щодо вжиття будь-яких дій проти військової агресії Росії через право вето. Москва неодноразово застосовувала своє право вето щодо рішень ООН, які стосувалися України.

Читайте також: Зеленський під час виступу на Радбезі ООН закликав до повної ізоляції Росії

Росія є одним з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, 10 інших членів обирають на Генасамблеї ООН . Україна неодноразово закликала позбавити РФ цього статусу через її дії, проте цього рішення досі немає.