Держдепартамент США: Росії «байдуже, чи голодуватиме світ»

США звинуватили Росію в тому, що вона вирішила дозволити країнам, що розвиваються, «голодувати» – після виходу з укладеної за посередництва ООН угоди з Україною щодо експорту зерна.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що рішення Кремля зірвати угоду свідчить про те, що «Москві байдуже, чи голодуватиме світ. Москві байдуже, чи люди голодуватимуть».

Прайс заявив, що Сполучені Штати підтримали зусилля генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша щодо відновлення угоди і зроблять усе, що «він вважатиме корисним».

Раніше сьогодні орган, який контролює виконання угоди, Спільний координаційний центр заявив, що делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем на 2 листопада.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду.

За даними Міністерства інфраструктури України, за два дні після виходу Росії із зернової угоди гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два – до українських портів під завантаження.

За три місяці з моменту укладання угоди 422 судна експортували близько 10 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, додали в міністерстві.