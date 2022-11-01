Путін назвав розслідування атаки в Севастопольській бухті умовою повернення Москви до зернової угоди

Російський лідер Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом назвав умовою повернення Москви до виконання зобовʼязань у межах зернової угоди розслідування атаки безпілотників у Севастополі. Про це 1 листопада повідомив сайт Кремля.

Росія вважає, що Україна використала для атаки частину зернового коридору. Жодна з країн таку позицію не підтримала, а Київ наразі не підтверджував і свою причетність до подій 29 жовтня в Севастопольській бухті.

Згідно із заявою на сайті президента Росії, про відновлення угоди можна буде говорити лише після «детального розслідування обставин цього інциденту, а також після отримання від Києва реальних гарантій неухильного дотримання Стамбульських угод, зокрема, щодо невикористання гуманітарного коридору для військових цілей».

За даними турецької сторони, Ердоган сказав Путіну, що «співпраця, орієнтована на розвʼязання» проблеми, може бути реалізована. Анкара «продовжуватиме вживати необхідних ініціатив з усіма сторонами для розвʼязання проблем, повʼязаних із виконанням Стамбульської угоди про відвантаження зерна», – йдеться в твіті президента Туреччини.

Ще три судна покинули українські порти вдень 1 листопада відповідно до угоди про експорт зерна, повідомляє агенція Reuters з посиланням на Спільний координаційний центр під керівництвом ООН. Рух кораблів було погоджено ООН, українською та турецькою делегаціями, російську сторону поінформували.

Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем на 2 листопада. Про це йдеться у повідомленні представництва ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі.

За повідомленням, координатор ООН із зернової ініціативи Амір Абдулла «продовжив свої обговорення з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повноцінну участь у СКК».

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

У Мінінфраструктури України повідомили, що 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.