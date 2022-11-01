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Руху суден у рамках зернової угоди 2 листопада не буде – координаційний центр

Огляд вантажного судна із зерном, 31 жовтня 2022 року

Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем на 2 листопада. Про це йдеться у повідомленні представництва ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Ґріффітс повідомив, що організація продовжить огляд суден у рамках зернової угоди. За його словами, оскільки Росія не припинила повністю, а тимчасово зупинила свою участь в угоді, ООН у співпраці з Туреччиною та Україною «продовжує реалізовувати ініціативу». Наголошується, що 1 листопада було проведено 36 інспекцій суден, які перебувають у турецьких водах.

За даними Міністерства інфраструктури України, за два дні після виходу Росії із зернової угоди гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два – до українських портів під завантаження.

За три місяці з моменту укладання угоди 422 судна експортували близько 10 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, додали в міністерстві.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду.

Маршрут Чорноморської зернової ініціативи

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