Руху суден у рамках зернової угоди 2 листопада не буде – координаційний центр

Делегації ООН, Туреччини й України домовилися не планувати рух суден Чорним морем на 2 листопада. Про це йдеться у повідомленні представництва ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Ґріффітс повідомив, що організація продовжить огляд суден у рамках зернової угоди. За його словами, оскільки Росія не припинила повністю, а тимчасово зупинила свою участь в угоді, ООН у співпраці з Туреччиною та Україною «продовжує реалізовувати ініціативу». Наголошується, що 1 листопада було проведено 36 інспекцій суден, які перебувають у турецьких водах.

За даними Міністерства інфраструктури України, за два дні після виходу Росії із зернової угоди гуманітарним коридором в обидва напрямки пройшли 17 суден, з них два – до українських портів під завантаження.

За три місяці з моменту укладання угоди 422 судна експортували близько 10 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, додали в міністерстві.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду.