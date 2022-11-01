«Фаворит» Путіна. Чи почався розкол «партії війни» у РФ і яку роль грає Пригожин у системі Кремля?

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин посилює політичні позиції в Росії. «Кухар Путіна» критикує «російську еліту» та звинувачує її в саботажі повної мобілізації. Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW). З початком повномасштабної війни в Україні вплив Пригожина значно зріс і на російського президента Володимира Путіна, констатують російські ЗМІ. Чи вже почався розкол «партії війни» у Росії і яку роль грає Пригожин у системі Кремля?

Окупаційна влада на Херсонщині розширює зону «евакуації» – на 15 кілометрів від Дніпра. За словами колаборантів, це дозволить російській армії «створити ешелоновану оборону» у разі нібито застосування Збройними силами «заборонених методів війни». До чого насправді готують російські сили та що залишається після відступу військ РФ?

Ще три судна з агропродукцією покинули українські порти, попри вихід Росії із «зернової угоди». Про це повідомляє Спільний координаційний центр під керівництвом ООН. Таким чином ОООН, Туреччина та Україна продовжують реалізовувати «зернову угоду». Які наслідки матиме черговий шантаж Кремля та що буде, якщо Росія атакує судно з зерном?

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