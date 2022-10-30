Засновник «ПВК Вагнера» просить заблокувати Youtube у Росії й оголосити Google «небажаною організацією»

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно визнав свою роль у створенні й фінансуванні «ПВК Вагнера», що бере активну участь у війні проти України, відправив генпрокурору Росії Ігорю Краснову заяву з проханням заблокувати в країні доступ до відеохостингу Youtube й оголосити його власника, корпорацію Google, «небажаною організацією».

Про це повідомила пресслужба корпорації «Конкорд», що належить Пригожину. Вона опублікувала скан листа прокурору.

Як пише Пригожин, YouTube «наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює свідомо неправдиву інформацію про дії збройних сил РФ, органів державної влади й управління, а також патріотичних сил».

На його думку, сервіс є знаряддям «інформаційної війни», яку нібито ведуть з Росією США, і проводить «послідовну політику цензури для російських каналів».

Як стверджує Пригожин, на Youtube публікують «русофобський контент, заклики до повалення влади у Російській Федерації та деструктивні матеріали».

Google він пропонує визнати «небажаним», оскільки той, як стверджується, «розповсюджує інформацію, спрямовану на створення загрози обороноздатності країни і безпеці держави».

Євген Пригожин, відомий також як «кухар Путіна» (його компанія забезпечувала харчування на прийомах у Кремлі), а згодом через діяльність так званої «фабрики тролів» і «ПВК Вагнера», після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну все частіше виступає щодо суспільно-політичних питань. Разом із головою Чечні Рамзаном Кадировим він, зокрема, критикував командувача російського угрупування «Центр» в Україні генерала Олександра Лапіна (напередодні з посиланням на джерела повідомлялося про те, що його зняли з посади).

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії було заблоковано доступ до низки соцмереж, зокрема Twitter, Facebook та Instagram. Власника двох останніх із названих соцмереж, корпорацію Meta, було внесено до переліку «терористів й екстремістів» – влада Росії обґрунтувала це тим, що модераторам Meta дозволено не видаляти заклики до збройної боротьби проти російського вторгнення і вбивств російських солдатів, якщо йдеться про загальний контекст, а не про конкретних осіб.

Youtube після початку масштабної війни заблокував низку російських каналів. Нещодавно – на виконання санкцій США – було заблоковано акаунт Ради федерації. При цьому представники російської влади стримано говорять про можливість блокування популярного сервісу.