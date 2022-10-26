ISW: Пригожин все більше кидає виклик монополії Путіна на державний інформпростір РФ

Російський бізнесмен, засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин здобуває все більший вплив у державному інформаційному просторі Росії, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Режим Путіна значною мірою залежить від монополізації Путіним державного інформаційного простору, але Пригожин усе більше кидає виклик цій монополії. Вплив Пригожина в інформаційному просторі проявляється через позитивне зображення сил «Вагнера», незважаючи на те, що вони не змогли досягти значних успіхів у районі Бахмута», – йдеться в дослідженні.

В ISW також згадали повідомлення The Washington Post із посиланням на дані розвідки США про те, що Пригожин у приватній розмові з президентом Росії різко розкритикував дії Міністерства оборони РФ у війні проти України. Сам Пригожин це заперечив.

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«Критика, оприлюднена The Post, також підтверджує оцінку ISW про те, що Пригожин займає унікальну позицію, яка дозволяє йому пожинати переваги залежності Путіна від сил «Вагнера», не несучи формальної відповідальності за жодну вісь чи територію в Україні та маючи значний вплив в інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

«Пригожин накопичує підписників у Telegram (деякі афілійовані з «Вагнером» канали мають понад 300 000 підписників), безпосередньо взаємодіє з онлайн-виданнями та, як повідомляється, фінансує медіаконгломерат RiaFan («Федеральне агентство новин»). Пригожин, ймовірно, використовує все більше платформ для набуття влади і навіть раніше залучив RiaFan до просування вересневої вербовки в’язнів серед російської аудиторії», – додали дослідники.

У ISW вказують на те, що Пригожин здатний формувати наратив у спільноті російських військових блогерів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське вище військове командування.

«Ймовірно, він збереже перевагу, незважаючи на те, що його сили не просуваються вперед… Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та онлайн-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від російського Міноборони чи Кремля», – наголошують дослідники.

У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав свій зв’язок із так званою приватною військовою компанією «Вагнера» – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.