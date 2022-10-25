Під Бахмутом російська армія зосередила «вагнерівців», піхоту і артилерію: які прогнози

Битва за Бахмут

Чи вистоїть Бахмут? Тривають запеклі бої за стратегічне місто на Донецькому напрямку. Цю ділянку фронту називають чи не найгарячішою точкою вздовж усієї лінії протистояння. Російська армія зосередила там великі сили: «вагнерівців», піхоту і артилерію.

Обстріли цивільної інфраструктури. Хто наводить?

Команда розслідувачів Bellingcat спільно з командами The Insider i Der Spiegel повідомили, що встановили особи співробітників секретного підрозділу збройних сил РФ.

Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні. І саме ці люди можуть бути причетними до ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Хто наводить керовані ракети на українські міста?

Байдена штовхають на переговори з Путіним. Навіщо?

30 конгресменів-демократів закликали президента США шукати дипломатичні рішення для війни в Україні. Вони підписали лист на підтримку переговорів про припинення війни.

Чи піде Джо Байден на прямі переговори з Путіним?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: