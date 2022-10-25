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Війна

Під Бахмутом російська армія зосередила «вагнерівців», піхоту і артилерію: які прогнози

Під Бахмутом ідуть важкі бої. Це стратегічна точка на Донецькому напрямку
  • Битва за Бахмут

Чи вистоїть Бахмут? Тривають запеклі бої за стратегічне місто на Донецькому напрямку. Цю ділянку фронту називають чи не найгарячішою точкою вздовж усієї лінії протистояння. Російська армія зосередила там великі сили: «вагнерівців», піхоту і артилерію.

Військові ЗСУ у протистоянні з «вагнерівцями» утримують позиції на околицях Бахмута (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Військові ЗСУ у протистоянні з «вагнерівцями» утримують позиції на околицях Бахмута (фотосвідчення)

Українські військові стверджують, що російським наступом в районі Бахмута керують найманці з підтримуваного Кремлем ПВК «Вагнера»
  • Обстріли цивільної інфраструктури. Хто наводить?

Команда розслідувачів Bellingcat спільно з командами The Insider i Der Spiegel повідомили, що встановили особи співробітників секретного підрозділу збройних сил РФ.

Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні. І саме ці люди можуть бути причетними до ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Хто наводить керовані ракети на українські міста?

  • Байдена штовхають на переговори з Путіним. Навіщо?

30 конгресменів-демократів закликали президента США шукати дипломатичні рішення для війни в Україні. Вони підписали лист на підтримку переговорів про припинення війни.

Чи піде Джо Байден на прямі переговори з Путіним?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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