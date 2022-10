Жодних проблем із забезпеченням військових зимовим одягом немає – Веніславський

Жодних проблем із забезпеченням укоаїнських військових зимовим одягом немає. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

«Буквально минулого тижня у нас відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На засіданні був присутній заступник міністра оборони, відповідальний за речове забезпечення Збройних сил України. Учора ми спілкувалися з ним в індивідуальному порядку з цього питання. Станом на вчора, станом на сьогодні жодних проблем із забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. Більше того, воно вже вирішене: є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади», – запевнив Веніславський.

11 жовтня президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача під час якої, зокрема, обговорювалось питання підготовки війська до зими.

У Міністерстві оборони 13 жовтня заявили, що першочергові потреби щодо зимової форми уже закриті, триває робота для повного забезпечення усіх потреб. У міністерстві запевняли, що зимова форма надійде до усіх бойових підрозділів ЗСУ до 15 жовтня.

