Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсує «хороші новини», натякаючи на США.



«Скоро будуть хороші новини», – написав він в твіттері, додавши смайл американської Статуї Свободи.

Раніше американські чиновники заявили, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони HAWK. Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.

10 жовтня після масованих російських атак по українських цивільних й інфраструктурних цілях президент США Джо Байден пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.

Від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого США направили Києву безпекову допомогу на суму близько 17,6 мільярда доларів.