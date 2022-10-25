Вашингтон розглядає можливість передачі Україні ППО HAWK – американські чиновники

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі старіших систем протиповітряної оборони HAWK Україні, щоб допомогти їй збивати російські безпілотники і крилаті ракети, повідомили двоє американських чиновників.

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK стане посиленням ракетних систем Stinger – меншої системи протиповітряної оборони меншої дальності – яку Сполучені Штати вже надали Україні.

Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомили агентству Reuters посадовці США на умовах анонімності.

Президент США Джо Байден пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони після низки масованих ракетних ударів Росії по українських цивільних й інфраструктурних цілях на початку цього місяця.

Від початку повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого США направили Києву безпекову допомогу на суму близько 17,6 мільярда доларів.