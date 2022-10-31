В ООН заявили про узгодження з Туреччиною та Україною транзиту 16 суден на понеділок, РФ поінформували

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжують реалізовувати чорноморську зернову угоду та узгодили план транзиту на понеділок, 31 жовтня, для 16 суден, повідомляє агенція Reuters.



У неділю жодне судно через встановлений морський гуманітарний коридор не проходило. Але в заяві ООН заявили про погодження з Україною та Туреччиною плану руху 16 суден у понеділок – 12 на вихід і 4 на прибуття.

У заяві організації йдеться, що російським офіційним особам у Спільному координаційному центрі було повідомлено про план, а також про намір провести у понеділок інспекцію 40 суден, також зазначено, що «всі учасники координують дії зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден» за угодою.

Під час недільного засідання делегацій російські офіційні особи заявили, що Москва продовжить діалог з ООН і Туреччиною з нагальних питань, йдеться в заяві ООН. Жодної реакції Росії на транзитний план на понеділок не було.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду, а останнім часом неодноразово заявляв про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим». Він вважає, що такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити». Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.