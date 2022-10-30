Генсекретар ООН відклав поїздку в Алжир і веде «активні переговори» через вихід Росії з зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив «глибоке занепокоєння» рішенням Росії зупинити свою участь в угоді, яка дозволила Україні експортувати зерно і зменшити глобальну продовольчу кризу.

30 жовтня в ООН оголосили, що Ґутерріш відклав свій від’їзд на саміт Ліги арабських держав в Алжирі на один день, щоби працювати над відновленням дії зернової угоди.

«Генеральний секретар глибоко стурбований поточною ситуацією щодо Чорноморської зернової ініціативи», – сказав його речник.

За словами Стефана Дюжарріка, генсекретар ООН бере участь у «активних переговорах», спрямованих на відновлення участі Росії в Чорноморській зерновій ініціативі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Як наголосив очільник українського МСЗС Дмитро Кулеба, Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим».

За його словами, такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.

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