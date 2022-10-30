У Чорному морі заблоковано 218 суден із українським зерном – Мінінфраструктури

У Чорному морі заблокований рух 218 суден, які наразі беруть участь у «зерновій ініціативі», повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України в фейсбуці 30 жовтня.

«У зв’язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня немає дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях», – зазначили у відомстві.

Відомо, що серед суден, які були заблоковані в Чорному морі:

95 завантажених, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача;

101 порожнє судно очікує на інспекції на вхід до українських портів;

22 завантажених судна чекають на вихід із українських портів.

Також у Міністерстві інфраструктури уточнили, що українська сторона не зупиняла рух вантажів через «зерновий коридор», навіть «попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру». Окрім цього, «було зафіксовано 15 випадків приближення російських безпілотників та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь в ініціативі».

«Разом з тим, зауважуємо, що фактична блокада «зернового коридору» з боку РФ розпочалася ще у вересні. Це проявлялось у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створення черги у 176 суден із 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином, стає очевидним намір РФ спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі», – додається в повідомленні.

У відомстві підрахували, що з моменту виходу першого судна вдалося експортувати більш ніж 9 мільйонів тонн збіжжя, з них більш як 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії.

«У межах Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці», – повідомили в Мінінфраструктури.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі того дня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим». Глава американської держави зауважив, що такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що «життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», щодо цього тривають переговори із владою Росії.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.