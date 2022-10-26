Україна наростила експорт до ЄС, попри війну – заступник міністра економіки

Україна змогла наростити експорт своєї продукції до Євросоюзу, незважаючи на війну. Про це журналістам у Брюсселі розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.



«В нас, бачимо, що фактично та робота (…) з впровадження Угоди про вільну торгівлю до війни, зараз отримала результат у вигляді того, що ми змогли забезпечити експорт з України не лише до ЄС, а до всього світу через кордон із Європейським Союзом. І це дало нам можливість навіть в умовах війни інтегруватися і в енергетичну систему, і митний безвіз запрацював (…) із 1-го жовтня. Його практичні наслідки будуть помітні через кілька місяців, коли наші компанії навчаться працювати з цією процедурою, але, очевидно, що та системна робота, яку ми ведемо, – дає такі результати, як навіть зростання експорту в умовах війни», – сказав Качка.



На уточнююче запитання Радіо Свобода, що саме зараз Україна експортує до Євросоюзу, торговий представник відповів, що це – і зерно, і соняшникова олія, і кукурудза, і сухе молоко, і масло, і м’ясо птиці, і кабельна продукція. Обсяги поставок останньої, додав він, не зменшили, хоча заводи, що її виробляють, розташовані в небезпечній зоні.



«Тому насправді і продукція з доданою вартістю аграрна, і промислова продукція експортується до ЄС із новим завзяттям. Єдиний товар, по якому маємо величезні втрати, – це металургія. Очевидно, через знищення наших металургійних потужностей в Маріуполі», – резюмував Качка.

У червні набуло чинності рішення ЄС про лібералізацію правил торгівлі та скасування усіх імпортних мит на українські товари. Як повідомляли у Міністерстві економіки, йдеться про:

мита для промислової продукції;

призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів;

призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції;

призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України;

призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів

Відповіде рішення, яке діятиме протягом року, Рада ЄС ухвалила в травні. Крім того, у квітні Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари.