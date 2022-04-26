Британія скасувала мита та квоти на українські товари

Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари

Як повідомила пресслужба британського уряду, відтепер скасовані всі мита на товари, що імпортуються з України, будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані, відповідно до угоди про вільну торгівлю, це «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час».

«Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія могла б використовувати для «придушення героїчного народу України». Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.