Рада ЄС тимчасово звільнила український експорт від мита

Рада ЄС схвалила звільнення українського експорту від сплати ввізного мита протягом року.

Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, сьогодні схвалено постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо певних українських товарів.

У ЄС вважають, що ці заходи можуть суттєво підтримати економіку України.



Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить:

усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, які ще не були лібералізовані. Зокрема, це стосується промислової продукції, оподаткування якої підлягало поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фруктів і овочів, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції, що підлягає тарифним квотам

стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України

застосування загальних правил імпорту щодо українського імпорту

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що скасування ЄС усіх мит й квот на український експорт, а також призупинення дії антидемпінгових тарифів допомогло б зберегти економічну активність в Україні, а також стало б антикризовим інструментом для самого ЄС.

26 квітня Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари.

Як повідомила пресслужба британського уряду, відтепер всі мита на товари, що імпортуються з України, будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані, відповідно до угоди про вільну торгівлю, це «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час».