«Піар на голоді»: голова МЗС про заяви Москви щодо готовності надати зерно бідним країнам

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви Росії про готовність надати зерно бідним країнам після повідомлень про припинення участі в зерновій угоді.

Він вказав на те, що обсяг зерна, пропонований російською владою, набагато менший за той, який Кремль погрожує заблокувати в України.

«Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тисяч тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) інших країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, Росія блокує надання 2 мільйонів (!) тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз», – порівняв Кулеба.

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Раніше 29 жовтня голова міністерства сільського господарства Росії Дмитро Патрушев заявив, що Москва готова надати 500 тисяч тонн зерна «найбіднішим країнам» безкоштовно в найближчі чотири місяці.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував наміри Росії відмовитися від зернової угоди. Він вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

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Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.