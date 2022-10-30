Європа продовжує імпорт українського зерна «коридорами солідарності» – МЗС Франції

Країни Європи продовжують імпорт українського зерна сухопутним коридором навіть після виходу Росії із зернової угоди, йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни в твітері.

«Зі свого боку, Європа продовжує свої «коридори солідарності» через континент. Більш ніж половина українських зернових, необхідних для продовольчої безпеки світу, змогла залишити Україну таким чином», – зазначила Колонна.

Міністр закордонних справ Франції також закликала РФ переглянути своє рішення про вихід із зернової угоди.

«Призупинивши участь у зерновій угоді, Росія посилює світову продовольчу кризу, спричинену її агресією проти України. Вона повинна переглянути це рішення, яке несе тяжкі наслідки», – зазначила Колонна.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі того дня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим». Глава американської держави зауважив, що такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що «життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», щодо цього тривають переговори із владою Росії.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.