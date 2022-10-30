НАТО закликає Росію терміново відновити зернову угоду

Росії слід терміново відновити дію зернової угоди для того, аби Україна змогла продовжувати експорт сільгосппродукції, заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, пише Reuters.

«Президент Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) має припинити робити продовольство зброєю і завершити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує», – наголосила Лунгеску.

За її словами, зернову угоду, яку було затверджено в Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.

«Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі», – додала речниця НАТО.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі того дня.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим». Глава американської держави зауважив, що такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що «життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», щодо цього тривають переговори із владою Росії.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.