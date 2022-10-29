Україна отримує «позитивні сигнали» від партнерів щодо безпекових гарантій – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 29 жовтня розповів, як просувається робота над безпековими гарантіями для України.

Під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса, Єрмак зазначив, що рекомендації щодо таких гарантій зараз лежать на столах лідерів «провідних держав світу».

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«Лідери дуже серйозно розглядають цей документ і перспективи України отримати ці безпекові гарантії. Звичайно, це велика робота. Звичайно, необхідний час. Але це абсолютно реально. Ми отримуємо дуже позитивні сигнали від наших партнерів, що можливим першим кроком у цьому напрямі стане надання систем ППО. І коло гарантів складатиметься з країн, які виготовляють такі засоби», – додав голова Офісу.

На початку жовтня він повідомив, що разом із колишнім генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном підготував набір рекомендацій на основі консультацій з міжнародною групою експертів.

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Керівник Офісу президента України додав, що ці рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть Україну, доки вона не приєднається до альянсу, пояснив Єрмак.