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Україна отримує «позитивні сигнали» від партнерів щодо безпекових гарантій – Єрмак

Андрій Єрмак зазначив, що рекомендації щодо таких гарантій зараз лежать на столах лідерів «провідних держав світу»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 29 жовтня розповів, як просувається робота над безпековими гарантіями для України.

Під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса, Єрмак зазначив, що рекомендації щодо таких гарантій зараз лежать на столах лідерів «провідних держав світу».

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«Лідери дуже серйозно розглядають цей документ і перспективи України отримати ці безпекові гарантії. Звичайно, це велика робота. Звичайно, необхідний час. Але це абсолютно реально. Ми отримуємо дуже позитивні сигнали від наших партнерів, що можливим першим кроком у цьому напрямі стане надання систем ППО. І коло гарантів складатиметься з країн, які виготовляють такі засоби», – додав голова Офісу.

На початку жовтня він повідомив, що разом із колишнім генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном підготував набір рекомендацій на основі консультацій з міжнародною групою експертів.

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Керівник Офісу президента України додав, що ці рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО. Гарантії безпеки захищатимуть Україну, доки вона не приєднається до альянсу, пояснив Єрмак.

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