У Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б дещо обговорити

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що платформою для переговорів Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом могло б стати бажання США «дослухатися до занепокоєнь Росії» щодо гарантій безпеки. Таку заяву Пєскова під час програми «Москва. Кремль. Путін» поширили російські ЗМІ.

«Бажання Сполучених Штатів дослухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити собі запитання: те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і в Брюссель, і у Вашингтон», – сказав Пєсков.

17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкт договору про так звані «гарантії безпеки», яких російська сторона вимагала від НАТО і передала Вашингтону.

Російські проєкти угод із Північноатлантичним альянсом і Сполученими Штатами передбачали, зокрема, гарантії нерозширення НАТО, у тому числі, на Україну.

Щодо вимоги Кремля «додаткових гарантій безпеки» від НАТО, генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ виявив готовність до розмови. Однак він відкинув ідею про те, що НАТО може, наприклад, виключити прийняття України до складу альянсу.

У Росії ж заявили, що хочуть обговорювати «гарантії безпеки» лише зі США.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, заявивши про «загрозу» для РФ з боку України і НАТО.