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Україна залишається гарантом продовольчої безпеки – Зеленський Ґутеррішу

Президенти Туреччини та України Реджеп Ердоган (л) та Володимир Зеленський (ц) і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, Львів, 18 серпня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський провів 31 жовтня телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, у якій заявив про відданість України укладеній під егідою ООН зерновій угоді.

«Ми готові залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки», – написав глава держави у твітері.

Раніше 31 жовтня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, щоб обговорити рішення Росії про припинення участі в зерновій угоді. Акар попросив продовжити зернову ініціативу, «яка робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи». Міністр оборони Туреччини також попросив «переглянути» російське рішення.

Міністерство оборони Росії ввечері 31 жовтня заявило, що «до зʼясування ситуації» навколо подій у бухті Севастополя 29 жовтня «рух коридором безпеки, визначеним «Чорноморською ініціативою», призупинено».

Попри таку заяву Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

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