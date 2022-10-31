Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

12 суден із зерном вийшли з українських портів – Мінінфраструктури

29 жовтня Міноборони РФ заявило про припинення участі в зерновій угоді. Згодом в ООН заявили про узгодження з Туреччиною та Україною транзиту 16 суден

12 суден із зерном вийшли із українських портів, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тисячами тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН», – зазначають у відомстві.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду, а останнім часом неодноразово заявляв про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Згодом у ООН заявили про узгодження з Туреччиною та Україною транзиту 16 суден на понеділок 31 жовтня.

У заяві організації йдеться про те, що російським офіційним особам у Спільному координаційному центрі було повідомлено про план, а також про намір провести у понеділок інспекцію 40 суден, також зазначено, що «всі учасники координують дії зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден» за угодою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG