12 суден із зерном вийшли з українських портів – Мінінфраструктури

12 суден із зерном вийшли із українських портів, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тисячами тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН», – зазначають у відомстві.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду, а останнім часом неодноразово заявляв про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Згодом у ООН заявили про узгодження з Туреччиною та Україною транзиту 16 суден на понеділок 31 жовтня.

У заяві організації йдеться про те, що російським офіційним особам у Спільному координаційному центрі було повідомлено про план, а також про намір провести у понеділок інспекцію 40 суден, також зазначено, що «всі учасники координують дії зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден» за угодою.