FT відстежила партію українського зерна, проданого Москвою під виглядом російського

Москва продала партію зерна із зайнятої російськими військами території Запорізької області під виглядом російського. Відстежити вантаж вдалося журналіста Financial Times. На прикладі одного постачання видання показує, як зерно з України потрапляє на світовий ринок.

Партію з 2675 тонн зерна було сформовано так званою державною зерновою компанією в окупованому Мелітополі у серпні. Компанія була заснована влітку призначеною Росією владою регіону, за офіційною версією – для розвитку місцевого сільського господарства. Українські бізнесмени звинувачують її в захопленні зерна, що їм належало, і скуповуванні врожаю за низькими цінами під загрозою конфіскації.

13 серпня окупаційна влада Запоріжжя дозволила експорт партії зерна через порт Бердянська. Через два дні зерно було завантажене на суховантажне судно «Павел», що ходить під сирійським прапором. Воно вимкнуло свій транспондер автоматичної судноплавної ідентифікаційної системи AIS перед проходом через Керченську протоку у бік України та увімкнуло його назад там же на шляху назад. Це дозволяє вдати, що суховантаж вантажився в розташованому в протоці російському порту Кавказ, а не в Україні, пише FT.

Для вантажу було підготовлено документи, що підтверджують цю версію. За ними походження пшениці змінювалося із Запорізької області України на російське місто Тольятті. Новий комплект документів було видано відповідно до всіх процедур, переконалося FT. З цими документами вантаж прибув до турецького Самсуна, звідти до Синопу, після чого знову вимкнуло транспондер. І ввімкнуло його знову за кілька тижнів, коли вже було розвантажене і перебувало на сході Чорного моря.

Як припускають журналісти, вантаж продали в турецькому порту Хопа на кордоні з Грузією. Фото суховантажного судна «Павел» біля місцевого елеватора розмістив у фейсбуці один із портових чиновників.

Судна з сирійським прапором часто заходять до портів України, що перебувають під російським контролем, розповідає FT. Формальний власник вантажу заявив журналістам, що зерно було завантажене в Росії, і прибуло до порту залізницею. Українські ЗМІ вже звинувачували суховантаж «Павел» у перевезенні українського зерна. Туреччина продовжує приймати його, як і інші судна, запідозрені в незаконній торгівлі.

На початку жовтня агентство Associated Press відстежило понад 50 рейсів із зерном із зайнятих Росією районів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн, які здійснювали близько 30 суден. За оцінкою журналістів, Москва після початку повномасштабної війни продала українського зерна на суму щонайменше 530 мільйонів доларів.

Влітку «Схеми» (Радіо Свобода) показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України, а також навели докази, які заперечують твердження влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій.

Україна та Росія входять до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі. 2021 року Україна експортувала зернові на 12,4 мільярда доларів. Повномасштабна війна практично зупинила морське вивезення продукції, у липні Москва погодилася дозволити вивезення продовольства з українських портів. 29 жовтня влада Росії заявила про відмову виконувати умови угоди.