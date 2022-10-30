«Мільйони людей голодують»: голова МЗС Німеччини закликала РФ виконувати зернову угоду

Росія має виконувати всі свої зобов’язання за угодою щодо експорту українського зерна через Чорне море, наголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мільйони людей у світі голодують, а РФ вкотре ставить під загрозу безпеку зерновозів. Це має припинитися… Чи зможуть родини в Лівані, Нігері чи Бангладеш заплатити за свій наступний обід, не має залежати від військових планів російського президента», – зазначила Бербок.

Голова німецького МЗС також відмітила, що наразі десятки зерновозів знаходяться в дорозі, аби доставити зерно з України до інших країн.

«Ми закликаємо Росію не ставити під загрозу безпеку цих кораблів та виконати свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою», – підсумувала Бербок.

30 жовтня в Міністерстві закордонних справ Росії назвали головну умову для можливого відновлення дії зернової угоди – там заявили, що спочатку слід з’ясувати всі обставини нещодавніх подій у Севастополі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Як наголосив очільник українського МСЗС Дмитро Кулеба, Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим».

За його словами, такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.