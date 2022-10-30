«Параноїдальна маячня»: Данілов відреагував на «причину» виходу РФ із зернової угоди

Версія Росії про «запуск безпілотників», які 29 жовтня нібито «атакували» Севастопольську бухту з борту торговельного судна, є «параноїдальною маячнею», повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у предстаників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні . Те, що вони вигадують – параноїдальні речі», – наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, наразі у Росії склалась вкрай складна ситуація, тому вона намагається вигадати різні приводи для виходу з «зернової угоди».

«У них щодня якась нова «новела», аби звернути увагу світу, щоб із ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю», – додав Данілов.

30 жовтня в Міністерстві закордонних справ Росії назвали головну умову для можливого відновлення дії зернової угоди – там заявили, що спочатку слід з’ясувати всі обставини нещодавніх подій у Севастополі.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому влада Росії звинуватила Україну.​

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Як наголосив очільник українського МСЗС Дмитро Кулеба, Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим».

За його словами, такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

За даними Мінінфраструктури України, за час дії зернової угоди з України експортували понад 9 мільйонів тонн харчів.