Від Києва до Молдови: як протидіяти масованим російським обстрілам?

31 жовтня Росія випустила по Україні пів сотні ракет

Російські війська знову завдали масованих ударів по Україні. Ракети влучили по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині, Черкащині і Дніпропетровщині.

Уламки однієї із збитих ракет упали на території Молдови: МЗС України та Молдови виступили із заявами.

Росія продовжує терор проти цивільного населення. Як це зупинити?

Що горіло у Севастополі? І що це означає для Росії?

Не менше трьох кораблів Чорноморського флоту Росії вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема і флагман «Адмірал Макаров», з якого за деякими даними завдавали ударів по центру Вінниці, коли загинуло 26 цивільних, серед них і діти.

Про це кажуть розслідувачі GeoConfirmed. Як це позначиться на ракетній спроможності Росії?

Українське зерно через Чорне море без Росії

У понеділок з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Ердоган відреагував на демарш Росії щодо «зернової угоди».

Чи зможе світ без участі Росії вирішити проблему постачання українського зерна?

34 тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у Празі

У Празі пройшов велелюдний мітинг на підтримку України. Яке це значення має для України, і для самої Чехії?

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: