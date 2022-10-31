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Війна

Від Києва до Молдови: як протидіяти масованим російським обстрілам?

Уламки однієї із збитих ракет упали на території Молдови. МЗС України та Молдови виступили із заявами
  • 31 жовтня Росія випустила по Україні пів сотні ракет

Російські війська знову завдали масованих ударів по Україні. Ракети влучили по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині, Черкащині і Дніпропетровщині.

Уламки однієї із збитих ракет упали на території Молдови: МЗС України та Молдови виступили із заявами.

Росія продовжує терор проти цивільного населення. Як це зупинити?

  • Що горіло у Севастополі? І що це означає для Росії?

Не менше трьох кораблів Чорноморського флоту Росії вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема і флагман «Адмірал Макаров», з якого за деякими даними завдавали ударів по центру Вінниці, коли загинуло 26 цивільних, серед них і діти.

Про це кажуть розслідувачі GeoConfirmed. Як це позначиться на ракетній спроможності Росії?

  • Українське зерно через Чорне море без Росії

У понеділок з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 суден з 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Ердоган відреагував на демарш Росії щодо «зернової угоди».

Чи зможе світ без участі Росії вирішити проблему постачання українського зерна?

  • 34 тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у Празі

У Празі пройшов велелюдний мітинг на підтримку України. Яке це значення має для України, і для самої Чехії?

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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