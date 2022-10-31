NYT: Індія й Туреччина наростили імпорт із Росії на тлі санкцій

Обсяг імпорту з Росії різко впав після запровадження проти неї санкцій, але низка країн, серед яких Індія, Туреччина і Бразилія, з кінця лютого значно наростили постачання, пише The New York Times.

Індія збільшила імпорт товарів із Росії на 430%, Туреччина – на 213%, Бразилія – на 166%. Серед європейських країн лідерами російського імпорту стали Бельгія, яка збільшила імпорт на 130%, Іспанія – на 112% та Нідерланди – на 74%, зазначає видання.

Водночас майже всі з вивчених The New York Times країн скоротили постачання товарів до Росії. Виняток склали Туреччина, яка збільшила свій експорт на 113%, і Китай із показником 24%.

Днями агентство Bloomberg повідомило, що Євросоюз стурбований зростанням постачання побутової техніки до Росії з Вірменії та Казахстану.

За даними Європейського статистичного агентства, за перші вісім місяців цього року Вірменія імпортувала з ЄС більше пральних машин, ніж за останні два роки.

Казахстан, як стверджує Євростат, імпортував із Євросоюзу холодильників на суму майже 21,5 мільйонів доларів – утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, і Вірменія, і Казахстан різко збільшили закупівлю електричних молоковідсмоктувачів при зниженні в країнах рівня народжуваності.

Джерела Bloomberg припускають, що деякі компоненти та мікросхеми з побутової техніки можуть бути використані у військових цілях. Це викликає занепокоєння Брюсселя.

За даними Мінекономрозвитку Росії, у вересні в рамках паралельного імпорту до РФ завезли понад мільйон тонн різних товарів на суму понад дев’ять мільярдів доларів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США, Велика Британія та ЄС запровадили проти Москви санкції. З кінця лютого вони неодноразово посилювалися. Обмеження серед іншого торкаються російських енергоресурсів та сировини, ювелірних виробів, косметики, сигарет.