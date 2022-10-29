ЄС заморозив російські активи на 17 мільярдів євро – єврокомісар

Європейський Союз заморозив російські активи загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів) після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив комісар Євросоюзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс 29 жовтня, цитують міжнародні медіа.

«Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 мільярдів євро в семи державах-членах, у тому числі 2,2 мільярда євро в Німеччині», — сказав він медіагрупі газет Funke.

При цьому в липні Рейндерс повідомляв про 13,8 мільярда заморожених активів, які належать «олігархам та іншим власникам», більшість із них у п’яти країнах блоку.

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Українські чиновники закликали використати активи для відновлення країни після війни. Рейндерс припустив, що це можливо.

«Якщо це злочинні гроші, конфісковані ЄС, їх можна перевести в компенсаційний фонд для України», – сказав єврокомісар.

Він зазначив, утім, що лише цієї суми буде недостатньо для фінансування відновлення України.

Окремо Рейндерс сказав газеті Hamburger Abendblatt, що цього року можуть відбутися перші судові процеси за воєнні злочини, пов’язані з війною в Україні.

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«Якщо прокурори хочуть почати з найвищого рівня, нехай це роблять», – сказав він.

Рейндерс сказав, що він «достатньо впевнений», що перші судові процеси щодо російських підозрюваних у воєнних злочинах розпочнуться в Міжнародному кримінальному суді цього року.

ЄС ухвалив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України вісім місяців тому.