Канада запровадила санкції проти російських енергетичних компаній

Уряд Канади доповнив список санкцій проти Росії, до нього включили шість компаній і 35 російських громадян. Більшість компаній, що потрапили під санкції, повʼязані з експортом енергоносіїв, серед них «Лукойл», «Трансойл», «Согаз» та деякі інші.

Серед фізичних осіб, які увійшли до канадського списку санкцій, є заступник голови уряду Росії Олександр Новак, члени правління «Газпрому» Ігор Шаталов, Ірина Коробкіна й Кирило Полоус та інші.

У рішенні вказано, що санкції запроваджуються через те, що Росія «брутально порушила міжнародний мир і безпеку, що призвело до серйозної глобальної кризи».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США, країни ЄС та «Групи семи» запровадили проти Росії жорсткі економічні та політичні санкції. Вони стосуються як російського бізнесу за кордоном, так і фізичних осіб, яких у світі вважають причетними до розпалювання та підтримки війни.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо наприкінці вересня заявив, що Оттава введе запровадить проти Росії нові санкції через так звані референдуми на окупованих територіях України. Він додав, що Канада ніколи не визнає результатів голосування чи спроби незаконного включення українських територій до складу Росії.